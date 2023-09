Chiellini non ha dubbi: “Squadra Messi la più forte, raggiungeranno i playoff”

"La sua squadra è di gran lunga la migliore che io abbia affrontato in questo torneo". È con queste parole che Giorgio Chiellini ha esordito in conferenza stampa post Los Angeles Fc-Inter Miami. Il difensore ha parlato della squadra avversaria - peraltro vincitrice della sfida per 1-3 - e fatto i suoi elogi a Lionel Messi. Secondo l'ex bianconero, il fuoriclasse argentino e i suoi compagni hanno tutte le carte in regola per andare fino in fondo e raggiungere i playoff di Major League Soccer. "A dire il vero, credo che alla fine arriveranno ai playoff" ha concluso Chiellini e, di fatto, con l'arrivo di Leo l'Inter Miami si sta rendendo protagonista di grandi prestazioni. Al termine della partita, i due campioni ex Juventus e Barcellona si sono poi abbracciati e scambiato un paio di battute.