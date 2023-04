City, altra doppietta per Haaland che da solo ha segnato più del Chelsea

Erling Haaland l'ha fatto di nuovo . Altra doppietta per l'attaccante del Manchester City nella sfida odierna contro il Leicester City, che porta il norvegese a quota 32 reti siglate in campionato. Un dato incredibile se consideriamo che la Premier League si trova ancora alla 31esima giornata e che l'intera squadra del Chelsea è stata in grado di gonfiare la rete solo 30 volte.

Come i blues - in netta difficoltà in questa stagione - anche Crystal Palace (31), Wolverhampton (26), Bournemouth (31), West Ham (27), Everton (24), Nottingham (24) e Southampton (24) hanno segnato meno gol di Erling Haaland. Se invece consideriamo tutti i tornei nel quale partecipa o ha partecipato il Manchester City, il dato diventa ancora più spaventoso e tocca i 47 gol segnati e sei assist in 40 partite.