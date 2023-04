Haaland, mostruosamente da record: nessuno come lui dopo gol al Bayern

Nuovo traguardo storico per l'attaccante del Manchester City Erling Haaland in gol nel 3-0 dei suoi contro il Bayern Monaco.

Non sembrava la sua serata migliore, ma alla fine Erling Haaland è riuscito a timbrare il cartellino nella gara valida per i quarti di finale d'andata di Champions League del suo Manchester City contro il Bayern Monaco. Il norvegese ha messo a segno il gol del 3-0 andando a centrare un record unico senza eguali.

L'attaccante dei Citizens, celebrato live allo stadio e anche nelle ore successive dalle prime pagine dei quotidiani inglesi, infatti, ha raggiunto l'impressionante bottino di 45 reti in stagione in tutte le competizioni. Non era mai riuscito a un giocatore della Premier League.