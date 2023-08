City, Guardiola: “Bernardo Silva? Non voglio lavorare con chi vuole andare”

L'allenatore non vorrebbe liberarsene, ma non vuole neanche tenere in squadra un giocatore che ha la testa da un'altra parte

Redazione ITASportPress

"Non voglio lavorare con un giocatore che non vuole far parte di questo gruppo. Voglio solo persone che siano contenti di lavorare con noi e che vogliano rimanere". Queste le parole di Pep Guardiola in riferimento alle voci di mercato che vedono Bernardo Silva sempre più lontano dal ManchesterCity. L'allenatore si è espresso in conferenza stampa pre Community Shield e fatto capire quali sono le sue intenzioni e come intende far fronte alla situazione.