Guardiola preoccupato dal mercato: “Non pensavo ci sarebbero stati tutti questi cambiamenti”

Il tecnico spagnolo ha commentato la situazione con grande onestà: "Onestamente non pensavo ci fossero così tanti movimenti. Penso che succederanno molte cose ma ora non posso dire nulla perché non lo so. Voglio il meglio per i miei giocatori e ovviamente per il club. Vedremo cosa succederà fino alla fine del mercato, che squadra avremo".