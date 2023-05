City, Haaland: ecco il modo di passare il tempo libero che lo carica per i gol

Non solo calcio, ma anche... videogiochi. Un binomio che spesso vede protagonisti i più grandi calciatori della scena mondiale e che questa volta incastra anche Erling Haaland. Il centravanti del ManchesterCity, sulla bocca di tutti per la splendida stagione disputata, ha più volte dichiarato la propria passione per i videogiochi. Per uno in particolare, senza mai renderne noto il nome: "Felice del record ma non voglio pensarci - in riferimento al record di gol in Premier -. Ora torno a casa, mangio qualcosa e gioco ai videogiochi. Non dico quale sennò mi prendono tutti in giro" ha dichiarato il norvegese in un'intervista a Sky Sport.