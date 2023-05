Haaland, l’agente: “La clausola resterà un mistero”

Rafaela Pimenta, agente di Haaland, ha parlato del bomber del Manchester City tra presente e futuro.

Redazione ITASportPress

"Non ho nulla da chiarire sulla sua clausola. Il mistero di questa storia è molto bello perché non sai dove sia, come la casa del tesoro". Sono queste le parole a Mundo Deportivo di Rafaela Pimenta, agente di Erling Haaland che ha "ereditato" la procura dopo la morte di Mino Raiola.

E ancora sulla clausola: "È più bello così e come avvocato non posso rivelare i contratti. Può andare ovunque voglia. È un giocatore che non si è mai visto. Per me, la sua qualità in tutto e la sua capacità di evoluzione sono molto impressionanti. È capace di adattarsi velocemente a una nuova società, a una società, all'allenatore... è come se ci fosse sempre stato. Questo ti dà molta tranquillità e ti permette di andare avanti. È molto calmo nella sua vita professionale e personale, ha le qualità, oggi è nel posto giusto, con la squadra giusta e l'allenatore giusto".

Se si parla di Haaland non si può non fare un commento sulla semifinale contro il Real e l'eventuale approdo in finale del City: "C'è ancora una partita molto difficile da giocare all'Etihad, ma confido che Erling e il City possano arrivare in finale e poi vincerla. Oggi sono una tifosa del City".