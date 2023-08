City, Haaland già da record alla prima giornata di Premier League

Erling Haaland con la doppietta segnata al Burnley, che ha portato il suo Manchester City alla vittoria per 0-3, ha stabilito un altro record personale in Inghilterra. Come ripreso da MisterChip, il norvegese è l'unico nella storia della Premier League a segnare sia il primo che il secondo gol della stagione. Insomma, Erling è tornato proprio come lo avevamo lasciato pochi mesi fa. Lo scorso anno ha chiuso da capocannoniere del campionato con 36 gol, ora pare ancora più affamato di prima. Riuscirà a ripetersi e superarli?