Manchester City, Haaland: “Guardiola è così, si è arrabbiato per un motivo…”

È stato il ManchesterCity a dare il via alla nuova edizione 2023-2024 della Premier League. I citizens hanno esordito con una vittoria per 3-0 sul Burnley, con doppietta di Erling Haaland che non è comunque sfuggito al "rimprovero" di Pep Guardiola. Al termine della prima frazione, infatti, i due sono stati inquadrati a discutere alcuni passaggi della partita del norvegese che non hanno convinto. Ecco cosa ne pensa lo stesso attaccante: "Guardiola si è arrabbiato con Bernardo Silva, vuole che giochiamo più insieme. Ma lui è così, è la passione che lo fa essere onesto con tutti". Il norvegese ha continuato affermando che Pep è uno tra i migliori allenatore della storia: "Guardate quanti trofei ha vinto. E alla prima uscita della stagione, dove siamo avanti 2 a 0, si rivolge in questo modo. Onestamente, mi piace" ha dichiarato ai microfoni di NBC Sports. Nulla di cui preoccuparsi dunque, solo un comune 'battibecco da spogliatoio'.