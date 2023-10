Dall’Inghilterra: Real e Barça su Haaland, il City risponde e pensa al rinnovo

Già da diversi anni tra i migliori calciatori al mondo, Erling Braut Haaland - inevitabilmente - ha attirato le attenzioni di numerosi top club europei, tra cui Real Madrid e Barcellona . Come riportato dal "Daily Mail" però, il Manchester City di Pep Guardiola non intende in nessun modo privarsi del gioiello norvegese e, per questo motivo, si starebbe concretamente pensando a un rinnovo di contratto ritoccato verso l'alto.

Il City non vuole perdere Haaland: pronta la proposta monstre

Nonostante i quattro anni di contratto ancora in atto infatti, dall'Inghilterra si racconta come sia molto forte il pressing delle due spagnole sul calciatore, motivo di preoccupazione da parte dei campioni d'Europa in carica. Come si legge del "Daily Mail", sarebbe già in programma l'incontro tra il City e gli agenti dell'attaccante. Sul piatto, una proposta contrattuale che renderebbe Erling Braut Haaland il calciatore più pagato dell'intera Premier League: 25 milioni di euro fissi e nuovi bonus, migliorando così le attuali condizioni. Una proposta certamente importante quella nella mente del Manchester City, che sembra essere disposto a tutto pur di proseguire ancora per molto tempo il rapporto lavorativo con Erling Haaland, l'attaccante del presente e del futuro.