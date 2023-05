City, Haaland premiato come miglior giocatore della stagione in Premier League

Chi poteva esser il miglior calciatore della stagione se non lui, Erling Braut Haaland? L'attaccante norvegese arrivato in estate dal Borussia Dortmund alManchester City per 60 milioni di euro ha stupito tutti. Un impatto impressionante, aggiunto ad una continuità per l'intero arco dell'annata dei citizens. Sono più i gol (36) che le presenze (35). Ricordiamo, alla stagione di debutto in Premier League è già campione d'Inghilterra e - molto probabilmente - anche capocannoniere del campionato (Solo Kane a 8 gol di distanza). L'annuncio del titolo di player of the season è arrivato tramite profili social della competizione e, dobbiamo dircelo, pochi erano i dubbi a riguardo.