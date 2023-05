Manchester City, Guardiola e il Treble: “Cosa serve per farlo? Rilassarci e divertirci”

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di campionato col Brentford, il tecnico del Manchester CityPep Guardiola ha parlato di diversi argomenti. Non solo la battuta sulla festa per la vittoria della Premier League, ma anche un importante passaggio sulla possibilità di vedere la sua squadra fare il famoso Treble, ovvero portare a casa i tre principali trofei della stagione: campionato, Champions e Coppa inglese (FA Cup).