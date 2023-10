City, Roy Keane duro con Guardiola e Haaland: “Hanno fatto puro teatro”

Dopo la pesante vittoria del Manchester City per 3-0 all'Old Trafford contro il Manchester United , piovono polemiche in Inghilterra per l'atteggiamento a fine gara di Pep Guardiola e Erling Haaland. A riguardo, ha parlato anche l'ex Manchester United e oggi opinionista televisivo Roy Keane, che ha trovato di cattivo gusto l'atteggiamento dei due leader del City.

Manchester City, Roy Keane duro con Haaland e Guardiola: "Loro atteggiamento da teatro"

Come raccolto da Sky Sports, il 52enne ha spiegato: "Quella tra Guardiola e Haaland era una commedia, puro teatro" - ha dichiarato Roy Keane, rammaricandosi dell'atteggiamento di entrambi e sparando a zero sulle due figure più importanti del Manchester City campione d'Europa in carica. "Se ne può parlare nello spogliatoio. Qual è veramente il problema? È stato un bel colpo di testa di Haaland, sì, ma non c'è bisogno di parlarne in campo per cinque minuti. Scendi nel tunnel dello spogliatoio e festeggia lì la tua vittoria con il tuo giocatore"- ha aggiunto Roy Keane, chiarendo quale, secondo lui, sarebbe stato il modo migliore di festeggiare una grande vittoria ottenuta contro la rivale storica, il Manchester United.