Clamoroso al Real Madrid: medico licenziato per… Arda Güler

Il Real Madrid non vuole rischiare nulla ed è corso immediatamente ai ripari. Per cosa? Per i troppi infortuni muscolari. Il caso emblematico è Arda Güler. Il talentuoso centrocampista turco, infatti, sta vivendo un personale calvario a causa di infortuni e ricadute. Dopo l'infortunio al menisco della scorsa estate, il classe 2005 ha riportato diversi infortuni muscolari che gli hanno impedito di trovare l'esordio con la squadra di Carlo Ancelotti. Il club spagnolo, in particolare modo Florentino Perez, ha deciso di prendere una drastica decisione e allontanare Niko Mihic, il responsabile dello staff medico del club madrileno. Secondo quanto riportato da Marca, la scelta drastica sarebbe dovuta ai tanti infortuni muscolari con cui il Real Madrid deve fare i conti da diversi mesi.