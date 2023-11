Real Madrid, calvario Arda Guler: nuovo infortunio, il debutto slitta ancora

Tutti attendono l'esordio di Arda Güler con la maglia del Real Madrid che però pare non arrivare mai. Il talentino turco classe 2005, approdato in Spagna in estate e pagato 20 milioni al Fenerbahce, è stato fin qui fermato da due infortuni muscolari che gli hanno impedito di debuttare con la maglia dei Blancos.

Il gran giorno sembrava essere arrivato a inizio novembre, ma pur essendo a disposizione per la sfida di campionato contro il Rayo Vallecano e quella in Champions contro il Braga, il ragazzo non è stato mandato in campo da Carlo Ancelotti. Ora, alla vigilia della gara di campionato contro il Valencia, ecco un nuovo problema fisico.