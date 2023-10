Clasico, ancora razzismo contro Vinicius. Il Barcellona: “Indagheremo…”

Continuano gli insulti a sfondo razzista in Spagna. L'ultima durante il Clasico di questo sabato, che ha visto Barcellona e RealMadridsfidarsi per la prima volta in questa stagione. L'episodio è andato in scena nel corso della partita e ha visto vittima ancora una volta Vinicius, il quale è stato insultato pesantemente da diversi tifosi. Uno catturato dai media spagnoli, lo ha definito "scimmia" e lanciatogli quella che pare essere la buccia di una banana. L'intervento del club di casa, il Barça, è stato tempestivo e diretto con un comunicato condiviso proprio al termine della gara. "Il Barcellona difenderà sempre i valori del calcio e dello sport, valori come il rispetto dell'avversario. Indagheremo su qualsiasi insulto razzista che possa essersi verificato questo pomeriggio durante la partita contro il Real Madrid". Una situazione difficile che si ripresenta di gara in gara per il giovane fuoriclasse Vinicius.