Colombia, arrestati i presunti rapitori del padre di Luis Diaz

Giungono ancora novità riguardo il rapimento di Luis Manuel Di­az, padre del calciatore del Liverpool Luis Diaz. Quest'ultimo è stato rilasciato nei giorni scorsi e per fortuna tutto è andato per il meglio. Ma le indagini continuano. Con il sostegno delle autorità del Regno Unito, la polizia locale della Colombia ha individuato ed arrestato quattro soggetti accusati di essere coinvolti nel sequestro. Questo il comunicato: "Nell'ambito dell'operazione "Libertà" comunichiamo la cattura di 4 persone presumibilmente responsabili del rapimento di Luis Manuel Diaz. Lo sforzo coordinato tra la Procura colombiana e le autorità del Regno Unito ha permesso lo smantellamento del gruppo criminale Los primos". Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, tutte le strade conducono all'ipotesi iniziale. Quella in cui il padre di Diaz fosse stato rapito dal gruppo "Los Primos" per errore e poi consegnato in un secondo momento alla guerriglia dell'Esercito di Liberazione Nazionale (Eln). Seguiranno aggiornamenti.