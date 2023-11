Luis Diaz può sorridere: rilasciato il padre dopo tredici giorni dal sequestro

Il padre di Luis Díaz - secondo quanto riportato dal quotidiano "El Tiempo" - "è già in viaggio in elicottero per Valledupar con le Forze Militari mentre la sua famiglia, a Barrancas, festeggia la notizia. Luis Manuel Díaz è stato consegnato dalla stessa ENL ad una commissione umanitaria composta dal Difensore civico, dalle Nazioni Unite, dalla Chiesa cattolica e da una delegazione internazionale della Croce Rossa, che hanno potuto constatare che gode di buona salute e non mostra nessun segno di abuso" - riporta il portale "El Tiempo".