Colombia, Luis Diaz riabbraccia il padre dopo il rapimento

Dopo tredici giorni di sequestro, il padre di Luis Diaz è stato rilasciato. L'uomo, insieme alla moglie Cilenis Marulanda, era stato rapito lo scorso 28 ottobre dall'Esercito di Liberazione Popolare. Il calciatore, tornato in Colombia per rispondere alla chiamata della propria Nazionale, ha potuto riabbracciare il padre. Come mostrano le immagini postate dalla Federazione Colombiana, l'attaccante del Liverpool e la propria famiglia hanno riabbracciato l'uomo, per tredici giorni in mano ai rapitori. Per fortuna, la vicenda si è risolta con un lieto fine. Nella gara contro il Luton, inoltre, Luis Diaz è stato decisivo firmando la rete del pareggio nei minuti finali, dedicando il gol al padre.