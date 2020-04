Coronavirus, anche Xavi non dimentica Barcellona: donazione da 1 milione di euro

Prima Lionel Messi, poi anche Pep Guardiola. Adesso è toccato a Xavi Hernandez ‘scendere in campo’ per aiutare la Spagna nell’emergenza coronavirus.

L’allenatore dell’Al Sadd si è unito alla battaglia globale contro il Covid-19 e ha dato il proprio contributo per Barcellona. L’ex centrocampista non dimentica la Catalogna e la sua fede blaugrana e si rende protagonista di una donazione importante da 1 milione di euro in favore di un ospedale della città impegnato nella lotta contro coronavirus.

Xavi, insieme alla moglie Nuria Cunillera, ha aiutato con questa ingente somma ad acquistare attrezzature sanitarie sia per i professionisti che per i pazienti.