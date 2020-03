Coronavirus, scende in campo Messi: donato 1 milione di euro all’Hospital Clinic a Barcellona

In un momento di emergenza come quello che sta vivendo il mondo intero a causa del coronavirus, anche le stelle dello sport, ed in particolare del calcio hanno voluto dare il proprio contributo. Prima Cristiano Ronaldo e il suo procuratore Jorge Mendes, poi Pep Guardilola, manager del Manchester City. Adesso, come riportano i vari media spagnoli, anche Lionel Messi.

La Pulce del Barcellona ha donato un milione di euro, nel suo caso all’Hospital Clinic della città catalana, con una parte della cifra che sarà girata ad un centro medico in Argentina. A conferma del bel gesto, il messaggio pubblicato dalla stessa Clinica con un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale: “Leo Messi fa una donazione per combattere il Covid-19. Grazie mille Leo, per il tuo impegno e il tuo sostegno”.