CR7 rischia fino a 100 frustate in Iran: il clamoroso retroscena

Secondo quanto riportato da TgLa7, Cristiano Ronaldo rischierebbe 100 frustate in Iran. Uno scenario clamoroso, spiegato al meglio dall'edizione del telegiornale. Come raccontato infatti, il portoghese è stato protagonista di diversi episodi ambigui fin qui nel suo percorso in Arabia Saudita, ma mai avrebbe immaginato di finire nei guai dopo aver abbracciato e baciato in maniera affettuosa una sua fan disabile. A causa di questi gesti d'affetto infatti, Cristiano Ronaldo non potrebbe più mettere piede in Iran, altrimenti rischia una punizione di 100 frustate.