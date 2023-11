Crisi Manchester United, i tifosi invocano il ritorno di Greenwood

Comprensibile lo smarrimento dei tifosi, che attendono almeno buone notizie sotto il profilo dell’assetto societario in vista dell’ingresso di Jim Ratcliffe . Intanto sui social è partita una vera e propria campagna per il ritorno di Mason Greenwood .

Il giovane attaccante inglese, ceduto in prestito al Getafe sul finire del mercato estivo, era stato costretto a cambiare aria dopo il caso che lo aveva travolto, riguardante le accuse di violenza da parte della ex fidanzata, dalle quali Greenwood è stato poi assolto.

In Spagna il classe 2001 si è subito ambientato, segnando la prima doppietta nel 12-0 al Tardienta in Copa del Rey, ma dando in generale un buon contributo da titolare fisso nello scacchiere di Bordalas. Così, come riportato dal Daily Star, sui social si sprecano gli apprezzamenti per Mason: “Penso sia arrivato il momento di richiamarlo alla base” e ancora “Mason deve tornare da noi, sicuramente farebbe meglio di tutti gli altri attaccanti che sono adesso in rosa” alcuni dei commenti più “gettonati”.