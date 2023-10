Crisi United, interviene anche Wenger: “Dispiace perché sono senza speranza”

"Alla fine mi dispiace per un club dall'ampia portata come il Manchester United, perché non c’è più speranza". È con queste parole che Arsene Wenger si è espresso sulla tremenda crisi che ha colpito il ManchesterUnited. La squadra di Ten Hag ha collezionato cinque sconfitte in dieci gare di campionato, ma è proprio in campo che non convince. E le parole della leggenda dell'Arsenal non sono tanto confortanti per i red devils...