United, Keane punta il dito contro Fernandes: “Che razza di capitano è?”

CAPITANO: "Non è davvero accettabile - ha esordito Roy Keane al termine del derby di Manchester, vinto 0-3 dal City -. Da quello che abbiamo visto oggi, penso che la cosa giusta sarebbe negargli la fascia di capitano. Non può esserlo. D'altronde bisogna cambiare e per farlo bisogna pur iniziare da qualche parte: stavamo parlando di dove iniziare per risolvere i problemi e comincerei da quello, perché a mio parere l'allenatore è in grado di cambiare la situazione". Non il cuore del problema ma probabilmente l'apice secondo l'ex leggenda dei red devils. La misura proposta è drastica ma chissà magari è veramente la scelta giusta per rispondere ad un momento tanto delicato. D'altronde cinque sconfitte in dieci gare sono veramente troppe per una squadra come il Manchester United...