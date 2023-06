Cristiano Ronaldo: “200 partite ma stessa dedizione e impegno della prima volta”

"200 partite con lo stesso impegno, dedizione e responsabilità, proprio come la prima volta che ho giocato con questa maglia", ha scritto nella didascalia che accompagna il suo post Cristiano Ronaldo. "Sono qui, continuo a segnare, inseguendo i miei sogni e dando tutto me stesso per la squadra e per il nostro Paese. Per amore del Portogallo".