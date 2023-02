Ronaldo compra nuova casa di lusso in Arabia

L'attaccante dell'Al Nassr Cristiano Ronaldo ha acquistato la sua prima proprietà residenziale in Arabia Saudita. Dopo essersi trasferito in Qatar a gennaio, Cristiano e la sua famiglia hanno vissuto per tutto questo tempo in un lussuoso hotel, il Four Seasons, dove hanno affittato 17 stanze contemporaneamente, che gli sono costate circa 250mila sterline al mese. Secondo i media britannici, Ronaldo si è ora trasferito adesso in una casa tutta sua. Dolores Aveiro, la madre di Cristiano, già trasferita nel nuovo residence di Ronaldo ha pubblicato una foto sui social della nuova casa di lusso del portoghese. Non è la prima volta che l'ex Juve acquisti case o appartamenti di lusso nelle città dove gioca. In passato CR7 ha preso ville anche a Madrid, Torino, Manchester e adesso l'Arabia.