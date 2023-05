Il portoghese ha segnato e ha esultato in modo inedito senza il suo classico 'Siuu'.

"Il campionato saudita sta migliorando, il prossimo anno sarà ancora più forte, presto sarà tra i primi 5 al mondo". Sono state queste le parole a caldo di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria del suo Al Nassr contro l'Al Shaba nella quale è stato autore di un grande gol. Frasi importanti per tutto il movimento calcistico dell'Arabia ma che passano in secondo piano se si va ad analizzare la rete e soprattutto l'esultanza che ha visto protagonista proprio il portoghese.

Infatti, CR7 ha messo da parte per il momento il classico 'Siuu' mettendo in mostra quello che per diversi utenti del web è sembrato il sujūd, ovvero l'atto di prosternazione ad Allah operato dai musulmani durante la preghiera.