Cristiano Ronaldo rileva il media più importante del Portogallo: spesi 56 mln

Dopo Hotel, palestre, profumi, intimo e tanto, tanto altro, Cristiano Ronaldo investe nei media televisivi. Come riportato dal Portogallo e ripreso da Tikitakas infatti, il calciatore dell 'Al Nassr ha realizzato uno dei sui più grandi desideri: acquisire l'intero pacchetto azionario di Cofina Media, uno dei gruppi audiovisivi più importanti e ambiti del Portogallo, che possiede CM TV, la rete più seguita dell'intero Paese, "il cui ascolto supera quello della televisione pubblica" - come sottolineano diversi media locali. Per realizzare tutto ciò, il portoghese, attraverso il gruppo di investitori Expressão Livre, avrebbe sborsato la cifra di 56,8 milioni di euro per l'acquisto totale delle azioni di questo ente privato, che possiede anche il quotidiano più venduto dell'intero Paese, ovvero il " Correio da Manha" .

Come si racconta in Portogallo, nelle scorse ore Miguel Paixao - uomo fidato e grande amico di Cristiano Ronaldo - ha incontrato gli azionisti di Cofina in una riunione straordinaria per approvare la vendita totale delle azioni del gruppo di comunicazione. La proposta ha ricevuto il 99,64% dei voti dei membri del consiglio, che hanno dato il loro benestare per dare il via libera a questa grande operazione. I membri del gruppo di investitori - riportano dal Portogallo -ritengono che si tratti di un acquisto “eccellente”, trattandosi di un gruppo "in piena espansione".