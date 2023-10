Galtier, frecciata a Messi: “Cristiano Ronaldo è il più forte del mondo”

L'eterno dibattito sul GOAT è però sempre aperto e tale resterà ancora a lungo. Un parere autorevole a riguardo è arrivato dall'ultimo allenatore ad aver avuto alle proprie dipendenze Messi in Europa. Parliamo di Christophe Galtier , ex tecnico del PSG, esonerato al termine della scorsa stagione, l'ultima giocata dall'argentino al Parco dei Principi.

Intervistato al termine del match, Galtier ha speso parole d’elogio per CR7: “Quando affronti Ronaldo non si può fare molto. Ha segnato due bei gol, non ho parole per descriverlo. Quello che ha fatto è straordinario per un giocatore di 38 anni. Mi sento di dire che è ancora il miglior giocatore del mondo”. Parole che non saranno di certo piaciute a Messi e che sono destinate a riaprire l’eterno dibattito.