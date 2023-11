Cristiano Ronaldo, senti l’ex allenatore: “Non ci parliamo più, sono triste”

Cristiano Ronaldo continua ancora a segnare: mentre lotta per vincere il titolo con l'Al Nassr in Saudi Pro League, l'ex attaccante di Juventus e Real Madrid è ancora il capitano del Portogallo. Il classe 1985 proverà a vincere l'Europeo del 2024 con la sua Nazionale, per bissare il successo del 2016. Alla guida dei lusitani, ora, c'è Roberto Martinez che ha preso il posto di Fernando Santos. L'ex Commissario tecnico del Portogallo ha parlato ad 'A Bola del suo rapporto con Cristiano Ronaldo: "Non ci parliamo più. Non so che giorno fosse... Non ci parliamo dal Qatar".