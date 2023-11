Cristiano Ronaldo, sotto indagine per problemi col fisco spagnolo

Non buone notizie giungono dalla Spagna per il calciatore, sotto indagine dall'Agenzia delle Entrate spagnola per via della sua clinica "Insparya Hair Medical Clinic"

Esplode la bufera in Spagna. Il protagonista questa volta è CristianoRonaldo che pare sia entrato nel mirino dell'Agenzia delle Entrate spagnola. Il portoghese è sotto indagine per le sue cliniche di trapianto di capelli (Insparya Hair Medical Clinic) che, secondo quanto riporta El Confidencial, avrebbero emesso un ampio numero di fatture senza IVA ai clienti tra il 2019 e il 2021. Un fatto che ha sollevato un vero e proprio polverone nella penisola Iberica, quando in realtà pare si tratti di un semplice errore. A sua discolpa, infatti, il calciatore e le sue cliniche vertono sul fatto che l’alopecia viene riconosciuta come malattia e che "i servizi medici per la diagnosi, prevenzione e cura" sono esenti da questa imposta. La risposta del Ministero del Tesoro non si è fatta attendere. Quest'ultimo infatti ritiene che una parte dei loro trapianti abbia "scopi puramente estetici" e dovrebbe essere tassata al 21%. Una piccola grana da risolvere per Cristiano Ronaldo. che nel frattempo sta mostrando grandi cose in Arabia Saudita.