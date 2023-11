Elanga: “Ronaldo? Il miglior giocatore al mondo. Ho imparato molto da lui”

"Ho imparato dal miglior calciatore al mondo". È con queste parole che Antony Elanga ha ricordato l'importanza di Cristiano Ronaldo in spogliatoio. Il giovane talento ex Manchester United, ora in forza al Nottingham Forest, non dimentica i bei momenti passati in compagnia con il fuoriclasse portoghese, elogiandone il talento non solo suo ma anche del resto della squadra.