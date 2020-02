Crouch non ha dubbi: “Mourinho ha riscoperto se stesso. Al Manchester United era stanco…”

Mourinho è tornato Special, parola di Peter Crouch. L’ex attaccante inglese non ha dubbi e parlando al Daily Mail ha esaltato il lavoro del tecnico portoghese al Tottenham. Dopo il licenziamento dello scorso anno dal Manchester United, il manager è tornato alla guida di un club di Premier League e, fino ad ora, ha ottenuto ottimi risultati recuperando molti punti in classifica anche nell’ottica di un piazzamento per la prossima Champions League.

Rispetto agli ultimi tempo in Red Devils, qualcosa è cambiato e Crouch spiega cosa: “Il Mourinho che vediamo ora è tornato ad essere se stesso. Basta vedere come si è comportato durante la partita con il Manchester City. Questo è il buon vecchio Mourinho, che combatte e gioca in pubblico. Non piace a tutti, ma credo che abbia riscoperto se stesso. Quando José è andato al Tottenham, i suoi occhi bruciavano. Le cose non stavano andando molto bene, ma durante la gara contro il City era pieno di vita”, ha detto l’ex attaccante. “Ricordiamoci come era al Manchester United: stanco fin dall’inizio. Tuttavia, è stato in grado di vincere due dei tre trofei della squadra dopo l’era di Alex Ferguson. Ci sono ancora fan del Tottenham che adorano Pochettino, è vero, e soffrono ancora per il suo licenziamento, ma cosa diranno se Mourinho portasse loro un trofeo a maggio? Vorrei davvero che il Tottenham vincesse un trofeo e Mourinho può fare rapidi cambiamenti alla squadra come nessun altro”, ha detto Crouch.

NEW LOOK PER MOURINHO