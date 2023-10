Cruzeiro in difficoltà, Ronaldo il Fenomeno lancia un appello ai tifosi

Il Cruzeiro è sempre più in difficoltà. La squadra brasiliana, di cui Ronaldo il Fenomeno è presidente e proprietario, non vince da quattro partite e non naviga in buone acque nel Brasilerao. La squadra di Belo Horizonte, infatti, ha soltanto un punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Dopo l'ennesima sconfitta contro il Flamengo, la leggenda del Real Madrid è tornato a parlare: “È un momento delicato. Nessuno si aspettava un momento così difficile. Sapevamo che avremmo dovuto affrontare alti e bassi e che sarebbe stato molto difficile passare dalla Serie B alla Serie A, con un budget non competitivo come quello di altre squadre", ha raccontato. Ronaldo guarda già avanti: "Ci saranno 11 partite, che da ora in poi saranno 11 finali".