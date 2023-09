Ronaldo “Il Fenomeno” si sposa: ufficiale il matrimonio con Celina Locks

Una settimana fa il battesimo, ora il Matrimonio. Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo "Il Fenomeno", ha di recente "fatto scorta" di sacramenti e oggi ha ricevuto quello del matrimonio per la terza volta. L'ex calciatore, da poco 47enne, ha deciso di unirsi per il resto della vita all'attuale compagna Celina Locks, modella ed imprenditrice di 32anni. La cerimonia è stata particolarmente intima e si è svolta ad Ibiza, dove in totale c'erano soltanto 80 invitati. In programma però c'è anche una grande festa per i due neosposi, che avrà luogo proprio questo fine settimana nella villa dell'ex calciatore. Così, avremo modo di vedere diversi volti noti del calcio contemporaneo e passato, tra cui alcuni degli ex compagni del Real Madrid come Luís Figo, Roberto Carlos o David Beckham.