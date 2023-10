Dalla Colombia: “Identificati i rapitori del padre di Luis Diaz”

Resta però tuttora ignoto dove le due vittime del rapimento si trovino in questo momento. Non è stata scartata l’ipotesi che siano stati portati dai rapitori oltre il confine con il Venezuela: "Quello che sappiamo è che il rapimento è avvenuto vicino al confine ma non abbiamo alcun elemento per affermare o escludere che sia stato portato oltre – ha aggiunto Zapata - È molto probabile che i rapitori abbiano cercato di rifugiarsi nel Paese vicino".