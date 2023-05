Dalla Francia: Luis Enrique favorito per la panchina del Psg

Fonti francesi confermano l'ipotesi per la quale non vi sarebbe ancora una vera e propria trattativa. Ma lo spagnolo piace alla dirigenza

Il nome di Luis Enrique è entrato nei radar del Psg. Si, perché ad oggi Galtier appare più fuori che dentro il progetto dei parigini, i quali sono alla ricerca di un sostituto "rinomato" da diverse settimane. Tanti sono stati i nomi accostati alla panchina dei francesi, come quello di Mourinho e di Pochettino, e ultimo ma non per importanza sarebbe proprio quello del tecnico spagnolo. Secondo quanto rivelato da LeParisien, Nasser Al-Khelaifi e l'intera proprietà qatariota avrebbero visto nell'ex Commissario Tecnico della Spagna il profilo ideale per governare uno spogliatoio così fornito di stelle. Soprattutto perché ha già alzato l'ambito trofeo del club, la Uefa Champions League, e con giocatori quali Neymar o lo stesso Messi (che non rinnoverà il contratto e saluterà al termine della stagione).