Roma, rinnovo Mourinho passa da Europa League. Il Psg si chiama fuori

Quale futuro per lo "Special one"? Possibilità rinnovo in giallorosso in caso di trionfo, mentre si allontana pista Psg

Redazione ITASportPress

José Mourinho non sarebbe una delle priorità del Psg per la prossima stagione. Il tecnico della Roma si sta rendendo protagonista di un'ottima annata tutto sommato, raggiungendo la finale di Europa League. Ed è proprio da Budapest che molto probabilmente passerà il futuro di Mou. Con la vittoria ed il trionfo nella seconda più importante competizione europea arriverebbe la qualificazione diretta in Champions League e, magari, anche le possibilità economiche per un rinnovo. Possibilità che sarebbe comunque da discutere tra le parti, con dirigenza e allenatore che si incontreranno presto. D'altro canto, i parigini sembrano chiamarsi sempre più fuori.

Si, perché l'idea di ingaggiare un allenatore esperto come Mou era arrivata dal d.s Luis Campos, il quale intrattiene ottimi rapporti con il tecnico giallorosso. Ma in casa Psg non decide uno, ma l'intera dirigenza. Compreso il presidente Al-Khelaifi, ovviamente. Per cui, nei confronti di Mourinhonon vi sarebbe stata una decisione unanime ed il rischio di effettuare una scelta "frettolosa" spaventa a Parigi. Secondo Le Parisien, non ci sarebbero negoziati con il portoghese e non ne avranno luogo nelle prossime settimane. Nel peggiore dei casi, infatti, i francesi avrebbero pensato di continuare con Christophe Galtier anche per il prossimo anno, cui futuro dipende dalle decisioni del club riguardo un possibile sostituto.