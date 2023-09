Dalla sfida allo United al suicidio sfiorato: il calvario di Liam Hughes

In campo nella prima sfida c’era anche Liam Hughes, all'epoca 23enne. Oggi, a 31 anni, Hughes gioca nel club dilettantistico del Worksop, ma ha fatto parlare di sé in un’intervista a cuore aperto alla BBC, nella quale ha raccontato il proprio calvario. Comune a tanti calciatori, ma comunque particolarmente struggente e doloroso, passato anche dal tunnel della droga: "Soffrivo di insonnia e per riuscire a dormire decisi di ubriacarmi. Il giorno dopo però dovevo allenarmi, quindi per far passare l’effetto iniziai ad assumere cocaina. Guadagnavo quasi 1.000 sterline a settimana e ne spendevo tra le 300 e le 600 in cocaina. Ero entrato in una spirale di autodistruzione".