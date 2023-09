Manchester United, Rashford “adotta” Hojlund: il feeling speciale col danese

L’approccio di Rasmus Hojlund alla realtà Manchester United non è stato semplice. L’attaccante danese, ceduto dall’Atalanta ai Red Devils in estate per 75 milioni di euro, ha voluto con forza approdare a Old Trafford, in quanto tifoso della squadra fin da bambino, al punto da rifiutare due proposte del Paris Saint-Germain.