Dalla Spagna: Arthur fu vicino al Barça, ma lo spogliatoio fece saltare tutto

Secondo quanto emerso dalla Spagna, Arthur Melo sarebbe stato a un passo dal ritornare al Barcellona nei mesi scorsi. Alle prese con Franck Kessié in partenza e con la necessità di trovare un regista in mezzo al campo, l'allenatore dei catalani, Xavi, aveva concretamente pensato al ritorno del calciatore di proprietà della Juventus e oggi in prestito alla Fiorentina. Tuttavia, le opzioni per il ritorno di Arthur hanno cominciato a svanire dopo una conversazione tra Xavi e l'allora capitano Sergio Busquets, che ha posto un veto sull'acquisto del calciatore brasiliano ex Gremio. Come spiegato nel podcast "Barça Confidencial" su Catalunya Ràdio infatti, il problema non sarebbe stato tecnico, ma extracampo. Sergio Busquets, ha ricordato le situazioni extrasportive che Arthur ebbe negli anni al Barcellona, ​​facendo capire che avrebbe potuto diventare di influenza negativa all’interno di uno spogliatoio fatto di tanti giovani. Ovviamente le parole di Sergio Busquets non sono cadute nel vuoto, anche se alla fine non sono state il motivo principale per cui, alla fine, Xavi non ha più puntato su Arthur Melo. Oggi alla Fiorentina, il calciatore sembra vivere una rinascita e chissà se per lui, un giorno, possano nuovamente riaprirsi certe occasioni.