Argentina ai piedi di Messi: “Siamo come il grande Barcellona”

Intervistato al termine della partita, Messi ha spiegato cosa è cambiato all’interno della nazionale, oltre che per se stesso, dopo il successo nella Coppa America del 2021, che ha spezzato un digiuno di titoli che per l’Argentina durava dal 1993 e che ha poi spianato la strada al trionfo in Qatar: "Da quando abbiamo vinto la Copa América in Brasile ci siamo liberati e sciolti. E dopo aver vinto il Mondiale ancora di più. Ci sentiamo in fiducia, a prescindere da dove giochiamo e da chi affrontiamo”.

Messi non si è poi sottratto a un paragone “scomodo”, quello con il suo Barcellona, quello delle meraviglie allenato da Pep Guardiola. Quello due volte vincitore della Champions League e considerato una delle squadre più forti della storia del calcio: “Il Barcellona è la migliore squadra della storia, ma per quello che stiamo dimostrando, per come siamo uniti, per i grandi calciatori che abbiamo e per lo stile di gioco che mostriamo penso che non siamo molto lontani da quel modello”.