Dalla Spagna: mistero clausola per Haaland, Real Madrid pronto all’assalto

Attualmente leader e icona del Manchester City campione d'Europa, il futuro di Haaland sembra essere ancora per parecchio tempo a Manchester. Tuttavia, la presenza della Pimenta ha senza dubbio acceso gli entusiasmi in Spagna e in particolare a Madrid. In quelle stesse ore, infatti, il club di Florentino Perez annunciava anche la smentita sull'affare Kylian Mbappé, tirandosi ufficialmente fuori (ma è tutto da vedere) sulla trattativa per il calciatore del Paris Saint-Germain e, secondo i media locali, spostare le attenzioni sul gigante norvegese del City. A questo proposito, secondo quanto emerso da AS, ci sarebbe un grande regalo sul contratto di Erling Haaland al Manchester City. Come riportato dal quotidiano spagnolo infatti, Haaland potrebbe lasciare la Premier League se qualcuno deciderà di pagare circa 200 milioni di euro al City durante la prossima sessione estiva di calciomercato. Scenario da confermare quello riportato da AS che, se reale, potrà accendere molto presto la corsa a Erling Haaland.