Real Madrid, indizio di mercato? L’agente di Haaland al Bernabeu

Notte importante per il Real Madrid di Carlo Ancelotti , che supera 3-0 il Braga in Champions League e continua a mantenere alto il ritmo della propria stagione. Una serata importante per la squadra di Madrid che, tra l'altro, potrebbe anche aver regalato una suggestiva ipotesi di calciomercato.

Come raccolto dalle telecamere infatti, Rafaela Pimenta era presente sugli spalti del Santiago Bernabeu, stadio del Real Madrid. Una visita certamente di cortesia quella dell'agente di Paul Pogba che, tra i tanti clienti nella propria scuderia, ha anche quell'Erling Haaland oggetto del desiderio di numerosi top club europei. Una visita certamente curiosa quella dell'agente Pimenta, che arriva nella giornata è uscita la notizia di Cadena SER su Kylian Mbappé. Secondo quanto raccontato dall'emittente infatti, il Real Madrid si sarebbe ritirato dalla corsa al calciatore del Paris Saint-Germain in maniera netta. Una mossa, questa, che arriverebbe dopo l'annuncio ufficiale del club di Madrid arrivato nelle scorse ore in cui, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, smentiva con forza le voci di un futuro al Real Madrid per il francese ex Monaco. Adesso inizia la telenovela Haaland? Rafaela Pimenta e la sua presenza al "Bernabeu" faranno suscitare diversi pensieri in queste ore.