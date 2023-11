Dalla Spagna: “Real Madrid, contatti avviati con De Zerbi per il dopo Ancelotti”

Il prossimo allenatore del Real Madrid potrebbe essere ancora italiano. E non si sta parlando della conferma di Carlo Ancelotti . Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, infatti, il presidente dei Blancos avrebbe individuato in Roberto De Zerbi la prima scelta per la sostituzione del tecnico emiliano, destinato a lasciare il Real al termine della stagione alla scadenza naturale del proprio contratto, quasi sicuramente per diventare il commissario tecnico del Brasile.

De Zerbi, alla seconda stagione alla guida del Brighton, sulla cui panchina siede dal settembre 2022 quando fu chiamato per sostituire Graham Potter passato al Chelsea in corso di stagione, piace molto ai piani alti del Bernabeu non solo per i risultati ottenuti alla guida di una delle squadre dal monte ingaggi più basso della Premier League, condotta lo scorso anno ad una storica qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League, ma anche per la mentalità offensiva che caratterizza il proprio gioco.