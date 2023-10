Dalla Spagna: “Senza David Beckham il Real Madrid avrebbe vinto tutto”

"Conosco molto David Beckham, ho scritto un libro su di lui e ho viaggiato con lui sia per lo United che per il Real Madrid. È una persona molto umile e gentile. Saluta tutti, quando è andato a fare il colloquio ad AS ha salutato tutti, dalla donna delle pulizie alla segretaria. Sportivamente non sarebbe tra i primi 50. Non era un gran calciatore, non era il migliore al Madrid e non era nemmeno il migliore allo United. È affascinante come sia diventato quel colosso, essendo a quel punto. Era un grande professionista, il primo a venire a Valdebebas per allenarsi. Nessuno dubitava che avesse dato il massimo nel club. Ho seguito molto da vicino il primo anno, quando c'erano tutti i galacticos. Hanno perso contro il Monaco, non hanno vinto nulla quella stagione. Se non avessero ingaggiato Beckham e mantenuto in quella posizione Makelele, che era il miglior centrocampista difensivo del mondo, avrebbero vinto tutto. Makelele doveva fare la scorta a Raúl, Zidane, Figo... L'arrivo di Beckham non ha contribuito, anzi..." - ha concluso John Carlin.