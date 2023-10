Dall’Argentina: deciso il futuro di Leo Messi. L’argentino verso un ritorno

Dopo aver vinto tutto in Europa e aver già conquistato l'America in MLS con la maglia dell'Inter Miami, il fuoriclasse ex Barcellona - tra qualche anno - ritroverà la sua squadra del cuore, il Newell's Old Boys

Secondo quanto riportato dall'Argentino con "ElNacional.cat", Lionel Messi rimarrà legato contrattualmente all'Inter Miami fino al 2025. Dopo quella data, la Pulce argentina ex Barcellona e Paris Saint-Germain cambierà nuovamente squadra. Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti, il sette volte Pallone d'Oro ha già ben chiaro in mente quale sarà il suo futuro. Per lui si tratterà di un ritorno a casa, ma non al Barcellona. Come spiegato infatti, l'argentino ha già scelto che la sua prossima meta sarà il Newell's Old Boys, la squadra del cuore e quella in cui è nato e cresciuto calcisticamente. Come detto in precedenza però, se ne parlerà solamente nel 2025, data della scadenza del contratto con la società di Miami.