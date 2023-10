Inter Miami, Jorge Mas promette: “Messi chiuderà la carriera al Barcellona”

Arrivato in America tra benefit e volto da superstar, Lionel Messi non dimentica le sue origini e i suoi sogni. Uno di questi pare possa ancora realizzarlo, cioè quello di chiudere la carriera da professionista davanti ai tifosi del Barcellona, quelli che per anni lo hanno ammirato ed osannato. A parlare di questa possibilità è Jorge Mas , il presidente dell' Inter Miami , il quale ha fatto una promessa al fuoriclasse argentino...

PROMESSA: "La partenza di Messi dal Barcellona non è stata di suo gradimento, non ha potuto dire addio come voleva al club che lo ha accolto sin da bambino. Le circostanze dell'addio non erano quelle che sperava Lionel. Per questo motivo mi sono preso un impegno con lui: farò tutto il possibile per dargli l'opportunità di salutare i suoi tifosi a Barcellona per la sua ultima partita da professionista" ha dichiarato Jorge Mas ad un'intervista rilasciata a El Club del Deportista. Ricordiamo che Lionel Messi è stato costretto a lasciare il Barcellona nel 2021 a causa di problemi col Fair Play Finanziario de LaLiga. Poi la (insoddisfacente) parentesi al Psg e ora l'Inter Miami.