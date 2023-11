Dall’Inghilterra: l’Arsenal u18 di Wilshere sbaglia città e chiede il rinvio

Incredibile quanto accaduto in Inghilterra, con l'Arsenal under-18 di Jack Wlishere protagonista di una grande disattenzione. Come annunciato dai Gunners, la partita contro il Brighton & Hove Albion è stata rinviata come orario, ma il motivo di tutto ciò è stato omesso.

Secondo quanto ricostruito in Inghilterra però, il motivo del rinvio dell'orario della partita sarebbe dovuto all'incredibile errore da parte della squadra di Jack Wlishere. Come raccontato da numerosi tabloid locali, l'Arsenal avrebbe addirittura sbagliato città, facendo confusione tra Brighton e Bournemouth. Di seguito, la ricostruzione dei tabloid britannici sulla curiosa vicenda: "La partita dell'Arsenal U18 contro il Brighton è stata rinviata perché l'autobus della squadra era diretto a Bournemouth invece che a Brighton. La squadra guidata da Jack Wilshere, la cui partita contro i Seagulls sarebbe dovuta iniziare alle 12.30 ed è stata rinviata di mezz'ora, si trovava a 95 miglia dalla città costiera, a poco più di due ore di macchina da Bournemouth". Una situazione incredibile quella che coinvolge l'under-18 dell'Arsenal che, come detto, ha omesso il tutto nel suo comunicato ufficiale. Nelle prossime ore dunque, potrebbe farsi ulteriore chiarezza sul curioso episodio accaduto in Inghilterra.